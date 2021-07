Ne tako davno, čekanje u redovima bio je normalan i učestao prizor u bankama. Ako odemo još malo dalje u prošlost, nećemo vidjeti niti bankomate koji su danas dio svakodnevice. Prvi je, naime, svjetlo dana ugledao na ulicama Londona prije više od pedeset godina i to je bio prvi veliki korak prema automatizaciji bankarstva koji je omogućio žičani prijenos novca.

Evolucija bankomata

1967. Postavljen prvi bankomat u Londonu 1980. Postavljen prvi drive-in bankomat u američkoj državi Louisiani 1988. Banka iz Pittsburgha postavlja prve bankomate na kojima je moguće kupiti poštanske markice 1999. U Gradskoj vijećnici San Francisca postavljen je prvi bankomat koji „govori“ namijenjen prvenstveno slijepim osobama koje su do tada se služile Brailleovim tipkovnicama. 2019. RBA ima 84 uplatno-isplatnih bankomata, s brojnim funkcionalnostima, u svojim poslovnicama u Hrvatskoj.

Štošta se promijenilo otada. Dobili smo Internet bankarstvo i tokene, a onda smo dobili i mobilne bankovne aplikacije koje dodatno olakšavaju život i štede vrijeme, kojeg ionako imamo premalo. Danas plaćamo beskontaktno, imamo debitne kartice i sve je izvjesnije da ćemo u budućnosti u potpunosti zaboraviti na papirnati novac. Najzanimljivije od svega jest da je ovo tek početak i u kojem će smjeru fintech ići dalje, ostaje nam za vidjeti.

Budućnost banaka je u korisničkom iskustvu

Evidentno je da se banke mijenjaju, prilagođavaju se modernom vremenu i pokušavaju ići na ruku svojim korisnicima.

Te promjene dovele su do kreiranja pametnih bankomata na kojima ćemo moći obavljati svakodnevne financijske transakcije, što će također omogućiti djelatnicima u banci da se potpuno posvete klijentima, njihovim potrebama i pitanjima.

Izvor: NCR

Istraživanja su pokazala kako je korisnicima kvaliteta bankarske usluge danas važnija više nego ikad. Konzultantska kuća Ernst i Young je nakon jednog ispitivanja tržišta zaključila kako je iskustvo korisnika najčešći razlog otvaranja i zatvaranja bankovnih računa – čak i više od naknada, cijena, lokacija i pogodnosti.

To ima direktnog utjecaja na poslovanje banke, pa one koje nisu uspješne u pružanju kvalitetne usluge mogu vrlo lako izgubiti svoje klijente. Da je tajna uspješnog poslovanja u zadovoljnom klijentu i usluzi, ne samo u proizvodu (iako je i on bitan!) znaju i veliki igrači poput Amazona i Applea koji obzirom na prirodu svog poslovanja veliku pozornost poklanjaju isporuci svojih proizvoda. Nije onda iznenađujuće da je zadovoljan korisnik postao općeprihvaćena mantra svjetskih i domaćih banaka.

Takav način poslovanja donosi koristi ne samo korisniku već i samoj banci jer se na taj način gradi lojalnost klijenata, smanjuju se troškovi, stvara se zadovoljstvo zaposlenika, a sve to utječe na povećanje prihoda. Drugim riječima, stvara se atmosfera u kojoj svi imaju koristi.

Kada se govori o transformaciji banaka i boljem korisničkom iskustvu, to podrazumijeva poklanjanje pozornosti čitavom putovanju korisnika - od samog početka suradnje, do transakcija i uspješnog rješavanja problema.

Što hrvatske banke rade po tom pitanju?

Kako se pripremaju na sve veću navalu klijenata željnih dobrog korisničkog iskustva upitali smo u hrvatskoj poslovnici Raiffeisen banke.

Prioritet Raiffeisen banke jest imati zadovoljnog korisnika. Naša je uloga olakšati korisničko iskustvo od trenutka kada nam korisnik pokloni svoje povjerenje. To radimo na svim segmentima korisničkog putovanja. Bitno nam je da u svakom trenutku možemo ponuditi jasan odgovor na upit i biti na usluzi za sve eventualne nedoumice. Važno nam je i da našim korisnicima dajemo funkcionalne usluge, koje će im uštedjeti vrijeme i čekanje u redovima i koje će učiniti poslovanje s nama ugodnijim i neopterećenim iskustvom, rekli su Raiffeisen banci.

RBA svojim pametnim bankomatima postaje inovator na tržištu

RBA, inovator na tržištu, prva je banka koja svojim klijentima nudi mogućnost da većinu svog poslovanja mogu obavljati na bankomatima - bez čekanja u redovima.

Korištenje nove RBA usluge je vrlo jednostavno! Unutar poslovnica koje imaju 24h zonu nalaze se pametni bankomati koji klijentima pružaju mogućnost da korištenjem vlastite RBA kartice uplate gotovinu na svoj kunski tekući ili žiro račun, plate ratu kredita ili pak izvršite uplatu na svoju kreditnu karticu.

Ovaj pametni bankomat nije zaboravio ni na poslovne subjekte te im znatno uštedio vrijeme jer im omogućuje da u samo nekoliko poteza polože svoj utržak uz manju naknadu nego li na šalteru, brzo i jednostavno.

Budućnost inovacija

Čini se kako nas u budućnosti očekuje dosta pametnih bankarskih rješenja i inovacija. Stalni razvoj novih tehnologija i briga o korisničkom iskustvu klijenta banke, ide u prilog toj tvrdnji. I dok su neke inovacije, poput raznih fintech aplikacija i beskontaktnog plaćanja već doživjele svoju renesansu, tradicionalni bankomati i dalje ostaju u igri, upravo zbog novih mogućnosti koje pružaju klijentima.